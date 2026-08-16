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Сибіга обговорив з главою МЗС Греції ситуацію у Чорному морі

Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 16:56 — Марія Ємець

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав телефонну розмову з очільником МЗС Греції Георге Герпетрітісом, центральною темою у якій була ситуація в Чорному морі.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда"

Сибіга повідомив, що розповів грецькому колезі про наслідки постійних ударів РФ по українських містах та інфраструктурі і нагальні потреби у засобах ППО. 

Також він акцентував на безпековій ситуації у Чорному морі, наголошуючи, що постійні удари РФ по українських портах, морській інфраструктурі та суднах становлять загрозу для міжнародної торгівлі і глобальної продовольчої безпеки. 

"Для України та Греції, морських держав, свобода навігації є питанням принципу і питанням безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море – артерію, що сполучає країни, ринки і людей – у черговий інструмент тиску й залякування. Ми поділяємо інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для судноплавства", – зазначив Сибіга.

Крім того говорили про пріоритети у двосторонній співпраці та ширшій взаємодії на міжнародній арені. 

Нагадаємо, у Румунії на узбережжі моря знайшли ще два підозрілі об’єкти.

Це стало продовженням серії подібних випадків упродовж тижня. 

У Болгарії одразу у трьох місцях знайшли підозрілі об’єкти – дрон літакового типу, ймовірно "розвідник", та можливі уламки безпілотників.  

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Сибіга Греція Війна з РФ
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