Сибіга обговорив з главою МЗС Греції ситуацію у Чорному морі

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав телефонну розмову з очільником МЗС Греції Георге Герпетрітісом, центральною темою у якій була ситуація в Чорному морі.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда"

Сибіга повідомив, що розповів грецькому колезі про наслідки постійних ударів РФ по українських містах та інфраструктурі і нагальні потреби у засобах ППО.

Також він акцентував на безпековій ситуації у Чорному морі, наголошуючи, що постійні удари РФ по українських портах, морській інфраструктурі та суднах становлять загрозу для міжнародної торгівлі і глобальної продовольчої безпеки.

"Для України та Греції, морських держав, свобода навігації є питанням принципу і питанням безпеки. Росія намагається перетворити Чорне море – артерію, що сполучає країни, ринки і людей – у черговий інструмент тиску й залякування. Ми поділяємо інтерес у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним і вільним для судноплавства", – зазначив Сибіга.

Крім того говорили про пріоритети у двосторонній співпраці та ширшій взаємодії на міжнародній арені.

Нагадаємо, у Румунії на узбережжі моря знайшли ще два підозрілі об’єкти.

Це стало продовженням серії подібних випадків упродовж тижня.

У Болгарії одразу у трьох місцях знайшли підозрілі об’єкти – дрон літакового типу, ймовірно "розвідник", та можливі уламки безпілотників.