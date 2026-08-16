Сибига обсудил с главой МИД Греции ситуацию в Чёрном море

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о разговоре с главой МИД Греции Георге Герпетритисом, центральной темой которого была ситуация в Чёрном море.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда"

Сибига сообщил, что рассказал греческому коллеге о последствиях постоянных ударов РФ по украинским городам и инфраструктуре, а также о срочных потребностях в средствах ПВО.

Также он акцентировал внимание на ситуации с безопасностью в Чёрном море, подчеркнув, что постоянные удары РФ по украинским портам, морской инфраструктуре и судам представляют угрозу для международной торговли и глобальной продовольственной безопасности.

"Для Украины и Греции, морских государств, свобода навигации является вопросом принципа и вопросом безопасности. Россия пытается превратить Черное море – артерию, соединяющую страны, рынки и людей, – в очередной инструмент давления и запугивания. Мы разделяем заинтересованность в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для судоходства", – отметил Сибига.

Кроме того, обсуждались приоритеты в двустороннем сотрудничестве и более широком взаимодействии на международной арене.

Напомним, в Румынии на побережье моря обнаружили ещё два подозрительных объекта.

Это стало продолжением серии подобных случаев в течение недели.

В Болгарии сразу в трёх местах обнаружили подозрительные объекты – дрон авиационного типа, вероятно "разведчик", и возможные обломки беспилотников.