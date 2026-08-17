Завершився термін "похованої" рамкової угоди між США та Іраном

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У понеділок сплинули 60 днів, визначені червневою рамковою угодою між США та Іраном як термін погодження деталей повноцінної мирної угоди, що мала завершити бойові дії.

60-денний термін угоди, яку вже тривалий час вважають зірваною, завершився опівночі.

Нагадаємо, йдеться про документ з 14 пунктів, погоджений за посередництва Пакистану, від 17 червня.

Домовленість остаточно зірвалася після того, як США поновили удари по Ірану в районі Ормузької протоки після чергових обстрілів цивільних суден. Іранська сторона звинуватила у зриві перемир’я США.

Минулого тижня неофіційно надходили повідомлення, що жодного прогресу в переговорах щодо відновлення тимчасової угоди так і не відбулося.