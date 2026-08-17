Истек срок "похороненного" рамочного соглашения между США и Ираном

17 августа истек 60-дневный срок для заключения детального мирного соглашения, предусмотренный рамочным соглашением между США и Ираном от июня 2026 года.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В понедельник истекли 60 дней, определённые июньским рамочным соглашением между США и Ираном в качестве срока согласования деталей полноценного мирного соглашения, которое должно было положить конец боевым действиям.

60-дневный срок соглашения, которое уже давно считается сорванным, истек в полночь.

Напомним, речь идет о документе из 14 пунктов, согласованном при посредничестве Пакистана, от 17 июня.

Договоренность окончательно сорвалась после того, как США возобновили удары по Ирану в районе Ормузского пролива после очередных обстрелов гражданских судов. Иранская сторона обвинила в срыве перемирия США.

На прошлой неделе неофициально поступали сообщения о том, что никакого прогресса в переговорах по возобновлению временного соглашения так и не произошло.