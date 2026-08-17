В Естонії підтвердилась кандидатка на посаду президента країни
Канцлерка юстиції Естонії Юлле Мадізе офіційно оголосила про наміри балотуватися в президенти країни, якого парламент обиратиме у вересні.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Вранці 17 серпня Мадізе, яка вже понад 10 років обіймає посаду канцлерки юстиції Естонії, оголосила про плани балотуватися на президентську посаду.
У заяві з цього приводу вона зазначила, що посада президента передбачає найвищу відповідальність перед країною.
Мадізе зазначила, що днями планує зустрічі з депутатами, щоб презентувати своє бачення цієї ролі.
Минулого тижня стало відомо, що її готові підтримати 62 депутатів від "Партії реформ", "Естонії 200" та соціал-демократів.
Лунали чутки також про те, що на президентську посаду можуть запропонувати експрезидентку Керсті Кальюлайд.
Зацікавленість у посаді висловлювали багато інших діячів, проте Мадізон – перша з тих, хто оголосив про рішення висуватись і має високі шанси отримати достатньо голосів.
Чинний президент Алар Каріс ще восени заявив, що скоріш за все не балотуватиметься на другий термін.
В Естонії, нагадаємо, вибори президента відбуваються не прямим народним голосуванням, а у парламенті – кандидат має отримати щонайменш 68 голосів зі 101.
Голосування має відбутись 2 вересня 2026 року.