В Эстонии подтвердилась кандидатка на пост президента

Канцлер юстиции Эстонии Юлле Мадизе официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента страны, выборы которого парламент проведет в сентябре.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Утром 17 августа Мадизе, которая уже более 10 лет занимает должность канцлера юстиции Эстонии, объявила о планах баллотироваться на президентский пост.

В заявлении она отметила, что должность президента предполагает высочайшую ответственность перед страной.

Мадизе в ближайшие дни планирует встречи с депутатами, чтобы представить свое видение этой роли.

На прошлой неделе стало известно, что ее готовы поддержать 62 депутата от "Партии реформ", "Эстонии 200" и социал-демократов.

Ходят слухи также о том, что на президентский пост могут предложить экс-президента Керсти Кальюлайд.

Действующий президент Алар Карис ещё осенью заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок.

Интерес к этой должности высказывали многие другие деятели, однако Мадизон – первая из тех, кто объявил о решении баллотироваться и при этом имеет высокие шансы получить достаточно голосов.

В Эстонии, напомним, выборы президента проходят не путем прямого народного голосования, а в парламенте – кандидат должен набрать не менее 68 голосов из 101.

Голосование должно состояться 2 сентября 2026 года.