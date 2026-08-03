В Італії в ДТП за участю туристичного автобуса загинули 6 людей, десятки поранених

В Італії на автомагістралі Терні–Рієті сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса, трьох легкових автомобілів і фургона, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще 34 дістали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rai News.

Трагедія сталася на автомагістралі Терні–Рієті, на кордоні між Лаціо та Умбрією: автобус зіткнувся лоб у лоб з фургоном, що рухався в протилежному напрямку. У зіткненні також брали участь три легкові авто. Один з автомобілів перекинувся.

фото Vigili del Fuoco

Четверо жертв перебували в автобусі, що здійснював трансфер до водоспаду Марморе: двоє водіїв та двоє пасажирів. Інші двоє були в фургоні – це туристи, які поверталися з екскурсії по околицях Терні. Троє людей із серйозними травмами (одна із яких пізніше померла) були доставлені санітарним літаком до лікарні Терні у критичному стані. Ще одну людину транспортували до Рима.

Решту 24 осіб (у тому числі дитину) із легшими травмами було доставлено до лікарень у Рієті, Терні та Фоліньйо.

Триває розслідування з метою встановлення осіб загиблих. Окрім медичної допомоги постраждалим, тим учасникам події, які не зазнали травм, було надано психологічну підтримку.

Розслідування доручено дорожній поліції Терні за підтримки дорожньої поліції Рієті. Черговий прокурор з прокуратури Терні прибув на місце події і, виходячи з попередніх результатів розслідування, може порушити справу за статтею "вбивство з використанням транспортного засобу" або "ненавмисне вбивство кількох осіб".

На початку червня у серйозній трамвайній аварії у Берліні постраждали 20 людей.

Перед тим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.