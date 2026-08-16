Польський автобус зазнав аварії в Угорщині, 12 людей загинули

В Угорщині 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польською реєстрацією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook, пише "Європейська правда".

Вночі 16 серпня автобус з польськими номерами, який рухався автомагістраллю М3 у напрямку Ньїредьгази, раптово з’їхав з прямої дороги в кювет і перекинувся.

За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

Фото: MTI

За словами правоохоронців, у туристичному автобусі перебувало 57 пасажирів та двоє водіїв. Внаслідок аварії 12 людей загинули. Кілька осіб отримали поранення, їм надається медична допомога.

Наразі поліція області Боршод-Абауй-Земплен проводить рятувальні роботи на місці аварії та розслідує її обставини.

Прем’єр Угорщини висловив співчуття родинам загиблих та подякував службам.

На початку серпня в Італії на автомагістралі Терні–Рієті сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса, трьох легкових автомобілів і фургона, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще 34 дістали поранення.

На початку червня у серйозній трамвайній аварії у Берліні постраждали 20 людей.

Перед тим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.