Латвія хоче отримати від ЄС 7 млрд євро для подолання наслідків війни РФ

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс хоче, щоб ЄС виділив 7 млрд євро на покриття військових та економічних витрат, пов'язаних із протистоянням Росії.

Про це очільник уряду Латвії сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Кулбергс зазначив, що кошти мають бути виділені з наступного семирічного бюджету ЄС у рамках нового Фонду конкурентоспроможності для компенсації збільшення витрат на оборону та різкого скорочення обсягу торгівлі з Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ці кошти становитимуть майже половину прогнозованих витрат Латвії на оборону в розмірі 15,1 млрд євро за семирічний бюджетний період.

Кулбергс стверджує, що Латвія заслуговує на особливу увагу, оскільки бере кредити для забезпечення безпеки країн, розташованих набагато далі від лінії фронту.

"Ми доводимо наш бюджетний дефіцит до максимуму...і коштом цього боргу оплачуємо ...оборону всієї Європи", – заявив прем’єр-міністр.

Більша частина військових витрат Латвії зрештою повертається до багатших країн Західної Європи, додав Кулбергс, вказавши на закупівлі зброї у Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції та Нідерландів.

"Ми підживлюємо їхню економіку", – додав він.

Нещодавно Кулбергс також заявив, що 5% від ВВП на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи.

Тим часом прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що оборонний бюджет країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП.