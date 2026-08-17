Латвия хочет получить от ЕС 7 млрд евро на преодоление последствий войны РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс хочет, чтобы ЕС выделил 7 млрд евро на покрытие военных и экономических расходов, связанных с противостоянием России.

Об этом глава правительства Латвии заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Кулбергс отметил, что средства должны быть выделены из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках нового Фонда конкурентоспособности для компенсации увеличения расходов на оборону и резкого сокращения объема торговли с Россией после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эти средства составят почти половину прогнозируемых расходов Латвии на оборону в размере 15,1 млрд евро за семилетний бюджетный период.

Кулбергс утверждает, что Латвия заслуживает особого внимания, поскольку берет кредиты для обеспечения безопасности стран, расположенных гораздо дальше от линии фронта.

"Мы доводим наш бюджетный дефицит до максимума... и за счет этого долга оплачиваем... оборону всей Европы", – заявил премьер-министр.

Большая часть военных расходов Латвии в конечном итоге возвращается в более богатые страны Западной Европы, добавил Кулбергс, указав на закупки оружия у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов.

"Мы подпитываем их экономику", – добавил он.

Недавно Кулбергс также заявил, что 5% ВВП на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы.

Между тем премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что оборонный бюджет страны на 2027 год составит не менее 5% её ВВП.