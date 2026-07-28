Прем’єр Литви обіцяє, що країна залишиться "у клубі 5%" за витратами на оборону

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що оборонний бюджет країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи питання оборонного фінансування Литви на наступний рік, Сінкявічюс запевнив, що цей бюджет становитиме не менше 5% ВВП, хоча відповідного обговорення всередині коаліції ще не відбувалося і конкретні деталі поки не визначені.

"Ми є країною східного флангу, тож очевидно, що ми вкладаємо і продовжимо вкладати великі кошти", – зазначив він.

Цьогорічні оборонні витрати Литви сягнули рекордних 5,38% ВВП.

Нагадаємо, протягом червня-липня у Литві відбулася зміна уряду після переформатування коаліції, з якої виключили ультраправу "Зорю Німану". Сейм Литви затвердив програму нового уряду в середині липня.

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