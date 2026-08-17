"Ми що, з глузду з’їхали?": Прем’єр Латвії критикує відмову від заборони на в’їзд військовим РФ

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в’їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій, тоді як північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях.

У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в’їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності.

"Ми що, з глузду з’їхали?. Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим тим, хто вбиває [українців] на полі бою", – прокоментував Кулбергс цю затримку.

Кулбергс також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв’язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути "спільним рішенням усіх країн".

Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою "марним заняттям", аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності господаря Кремля Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії "час на перепочинок", щоб зробити свій "наступний хід".

Незважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив, що "ми маємо бути відкриті" до відновлення зв’язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом. Як приклад для наслідування він навів післявоєнну Німеччину.

"Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні, мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату", – сказав він.

Кулбергс зробив висновок, що після припинення вогню "небезпека на кордоні лише посилиться", оскільки реальною загрозою стане хвиля міграції: сотні тисяч "зломлених" солдатів повернуться з поля бою в пошуках кращого життя, а інші громадяни тікатимуть у міру того, як воєнна економіка Москви руйнуватиметься.

Деталі про останній пакет санкцій читайте у статті: як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".