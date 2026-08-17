"Мы что, с ума сошли?": Премьер Латвии критикует отказ от запрета на въезд военным РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс резко раскритиковал отказ ввести полный запрет на въезд в ЕС участникам войны против Украины в рамках последнего пакета санкций.

Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

В ходе обсуждения последнего пакета санкций Франция и Италия выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов, аргументируя это тем, что данный вопрос следует решать через визовые правила ЕС, а не в рамках санкций, тогда как северные и восточные страны настаивали на более жестких ограничениях.

В результате достигнутая договоренность создала правовую и политическую основу для запрета на въезд российских комбатантов, участвовавших в войне, оставив за странами ЕС право решать, когда этот запрет вступит в силу.

"Мы что, с ума сошли? Мы позволяем выдавать визы российским военнослужащим, тем самым тем, кто убивает [украинцев] на поле боя", – прокомментировал Кулбергс эту задержку.

Кулбергс также раскритиковал решение председателя Европейского совета Антониу Кошти об открытии канала связи с Кремлем, заявив, что такое решение должно быть "совместным решением всех стран".

Он назвал любые попытки налаживания контактов с Москвой "бесполезным занятием", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности хозяина Кремля Владимира Путина к переговорам и что переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы сделать свой "следующий ход".

Несмотря на то, что Латвия разорвала отношения с РФ, а Кулбергс занимает жесткую позицию в отношении Москвы, он заявил, что "мы должны быть открыты" для восстановления связей, как только Россия выплатит Украине репарации, а виновные в военных преступлениях предстанут перед судом. В качестве примера для подражания он привёл послевоенную Германию.

"Разве мы из-за этого изолируем Германию? Нет, речь идет о признании вины, признании содеянного, наказании и возмещении ущерба", – сказал он.

Кулбергс пришел к выводу, что после прекращения огня "опасность на границе только усилится", поскольку реальной угрозой станет волна миграции: сотни тысяч "сломленных" солдат вернутся с поля боя в поисках лучшей жизни, а другие граждане будут бежать по мере того, как военная экономика Москвы будет разрушаться.

Подробности о последнем пакете санкций читайте в статье: как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "отдать".