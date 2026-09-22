У Молдові ввели надзвичайний стан в енергетиці на два місяці

Парламент Молдови запровадив надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах на всій території країни строком на 60 днів, починаючи з 26 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Рішення, ініційоване урядом, підтримали 54 депутати від керівної партії PAS на пленарному засіданні 22 вересня.

Прем’єр-міністр Василе Тофан, представляючи ініціативу в парламенті, заявив, що надзвичайний стан необхідний через сукупність ризиків, які можуть вплинути на Молдову. Водночас він наголосив, що наразі країні не загрожує дефіцит газу, електроенергії, пального чи води, але владі потрібні додаткові інструменти, щоб мати змогу швидко втрутитися у разі погіршення ситуації.

Серед ризиків глава уряду назвав зростання цін на газ і пальне, проблеми з постачанням дизельного пального, посуху та скорочення виробництва гідроелектроенергії, а також складну ситуацію в енергетичній системі регіону на тлі війни Росії проти України.

Прем’єр зазначив, що чинний режим надзвичайної ситуації, який спливає 25 вересня, не дає владі достатньо інструментів на випадок одночасного загострення кількох проблем.

Запровадження надзвичайного стану, за його словами, дозволить швидше закуповувати обладнання, встановлювати генератори та системи зберігання енергії, а в крайніх випадках – тимчасово змінювати окремі правила у сфері регулювання та оподаткування.

Раніше уряд Молдови на засіданні 22 вересня схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах терміном на 60 днів.

Нагадаємо, навесні Молдова запроваджувала надзвичайний стан в енергетиці після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.