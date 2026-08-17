У Словаччині спалахнула лісова пожежа в національному парку

У національному парку Велика Фатра у Словаччині спалахнула лісова пожежа, яка охопила територію площею близько 3,5 гектарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Адміністрація національного парку через соціальні мережі закликала відвідувачів уникати району між гірськими вершинами Скальна Альпа та Смрековіца.

За її даними, до гасіння були залучені підрозділи професійних та добровільних пожежних бригад з прилеглих районів.

Національний парк Велика Фатра розташований на півночі Словаччини і простягається вздовж головного хребта однойменного гірського масиву.

З 2002 року колишня природоохоронна територія є одним із дев’яти національних парків Словаччини.

Раніше стало відомо, що вдень 16 серпня на грецькому острові Саламін, що поблизу Афін, спалахнули дві пожежі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.