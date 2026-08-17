На острові поблизу Афін через масштабні пожежі загинули двоє людей

Вдень 16 серпня на грецькому острові Саламін, що поблизу Афін, спалахнули дві пожежі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив представник пожежної служби, передає BBC, пише "Європейська правда".

Зазначається, що пожежі спалахнули "майже одночасно", й близько 200 пожежників були залучені, аби запобігти їхньому злиттю.

Про першу пожежу повідомили о 14:40 за місцевим часом поблизу південного узбережжя острова; вона швидко поширилася через сильний вітер, а приблизно через 20 хвилин на сході спалахнула ще одна пожежа. Причини їх виникнення поки що невідомі.

Two people died and several others were injured as fast-moving wildfires swept through the Greek island of Salamina on the biggest holiday weekend of summer, authorities said https://t.co/f5W3DWcop8 pic.twitter.com/7xK32Stups – Reuters (@Reuters) August 16, 2026

Представник пожежної служби повідомив, що перша пожежа спалахнула в лісистому житловому районі Перістерії. За його словами, пожежники, які прибули на місце події, виявили там два тіла.

У неділю пізно ввечері рятувальники продовжували боротися з розрізненими осередками вогню в цьому районі, тоді як друга пожежа, що спалахнула у східному містечку Селінія, за повідомленнями, "не мала активного фронту".

Міністр охорони здоров’я Греції Адоніс Георгіадес зазначив, що щонайменше 10 інших людей постраждали від пожеж. Для боротьби з двома осередками вогню пожежами залучили кілька літаків та 50 пожежних машин, яким допомагали цистерни з водою та будівельна техніка.

15 серпня Греція оголосила високий рівень небезпеки лісових пожеж.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.