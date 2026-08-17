В Словакии вспыхнул лесной пожар в национальном парке

В национальном парке Великая Фатра в Словакии вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию площадью около 3,5 гектаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Администрация национального парка через социальные сети призвала посетителей избегать района между горными вершинами Скальная Альпа и Смрековица.

По её данным, к тушению были привлечены подразделения профессиональных и добровольных пожарных бригад из прилегающих районов.

Национальный парк Великая Фатра расположен на севере Словакии и простирается вдоль главного хребта одноименного горного массива.

С 2002 года бывшая природоохранная территория является одним из девяти национальных парков Словакии.

Ранее стало известно, что днём 16 августа на греческом острове Саламин, расположенном недалеко от Афин, вспыхнули два пожара, в результате чего погибли два человека.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, достигла уже 100 тысяч гектаров.