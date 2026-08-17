У Латвії з’ясували, що збитий над країною дрон залетів з Білорусі

Влада Латвії з’ясувала, що дрон, який був збитий 14 серпня у муніципалітеті Балві, залетів з території Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, якого цитує LSM.

Міністр зазначив, що експерти продовжують досліджувати уламки дрона.

Походження цього дрона офіційно не підтверджено, хоча, ймовірно, це український безпілотник, який атакував цілі на території Росії і був збитий з курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби.

Мелніс наголосив, що дрони, які проникають на територію Латвії, й надалі будуть збиватися, оскільки це питання безпеки мешканців та їхнього майна.

"Ризики, пов’язані з вторгненням дронів, існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів дронами по території Росії, а Росія вживає контрзаходів", – прокоментував Мелніс.

На запитання про те, як просувається процес придбання та встановлення в Латвії систем протидії дронам і радіолокаційних станцій, міністр оборони визнав, що наразі їх кількість на кордоні країни є недостатньою.

Водночас він зазначив, що планується розгорнути обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з Росією та Білоруссю до кінця вересня.

"Ми діємо згідно з планом. Сьогодні я зустрінуся з представниками Національних збройних сил, ми розглянемо поточну ситуацію та оцінимо, чи все ще необхідні якісь корективи до цього плану", – сказав Мелніс.

Нагадаємо, вночі 14 серпня над східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу, згодом повідомили про збиття дрона-порушника з винищувача.

Національні збройні сили планували нейтралізувати безпілотник у той же день ввечері, втім у суботу, 15 серпня, стало відомо, що роботи провели пізніше.

Згодом стало відомо, що дрон збив італійський винищувач, який патрулює небо над Балтією у межах місії НАТО.

У НАТО, коментуючи останні інциденти з дронами у Латвії і Румунії, заявили, що Альянс цілодобово готовий реагувати на загрози.