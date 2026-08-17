На Криті відклали виліт літака через впертого грифа

Гриф затримав виліт літака авіакомпанії Ryanair з аеропорту імені Нікоса Казанцакіса в Іракліоні на Криті, присівши на задній криловий закрилок літака.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Хижий птах залишався на літаку і не виявляв жодних ознак того, що збирається злетіти самостійно, що змусило мобілізувати пожежну службу.

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Пожежники з аеропортової пожежної частини прибули на місце події та змогли безпечно наблизитися до грифа, знявши його з літака без жодних інцидентів.

Пізніше один із пожежників опублікував фотографії, що засвідчують успішне завершення рятувальної операції, завдяки якій було усунуто перебої в роботі аеропорту.

На початку серпня понад 150 пасажирів залишилися застряглими в аеропорту "Македонія" в Салоніках після того, як рейс до Німеччини було скасовано через виявлення птаха в одному з двигунів літака.

В аеропорту німецького Нюрнберга 31 липня сталася масова бійка між двома групами пасажирів через місця у черзі до стійки реєстрації, унаслідок інциденту 11 людей не допустили до їхнього рейсу.