На Крите отложили вылет самолета из-за упрямого грифа

Гриф задержал вылет самолета авиакомпании Ryanair из аэропорта имени Никоса Казанцакиса в Ираклионе на Крите, присев на задний крыловой закрылок самолета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Хищная птица оставалась на самолете и не проявляла никаких признаков того, что собирается улететь самостоятельно, что вынудило мобилизовать пожарную службу.

фото с Facebook

Пожарные из аэропортовой пожарной части прибыли на место происшествия и смогли безопасно приблизиться к грифу, сняв его с самолета без каких-либо инцидентов.

Позже один из пожарных опубликовал фотографии, свидетельствующие об успешном завершении спасательной операции, благодаря которой были устранены перебои в работе аэропорта.

В начале августа более 150 пассажиров застряли в аэропорту "Македония" в Салониках после того, как рейс в Германию был отменен из-за обнаружения птицы в одном из двигателей самолета.

В аэропорту немецкого Нюрнберга 31 июля произошла массовая драка между двумя группами пассажиров из-за мест в очереди к стойке регистрации; в результате инцидента 11 человек не допустили на их рейс.