В аеропорту Нюрнберга через масову бійку 11 людей не допустили на рейс

В аеропорту німецького Нюрнберга у п’ятницю сталася масова бійка між двома групами пасажирів через місця у черзі до стійки реєстрації, унаслідок інциденту 11 людей не допустили до їхнього рейсу.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

За даними поліції, близько 22:30 у терміналі аеропорту між двома групами, до яких загалом входили близько 20 осіб, виникла суперечка через порядок у черзі.

За попередньою інформацією, 29-річний громадянин Туреччини вдарив у обличчя 43-річного співвітчизника. Після цього між двома групами почалася бійка.

На місце прибули співробітники поліції, які встановили особи учасників інциденту та вилучили записи з камер відеоспостереження. Також викликали бригаду швидкої допомоги, однак госпіталізація нікому не знадобилася.

Втім, для 11 учасників конфлікту інцидент завершився скасуванням їхньої подорожі – авіакомпанія не допустила їх до рейсу.

Наразі обставини події розслідує прикордонна поліція аеропорту Нюрнберга. Інформації про можливі травми учасників бійки немає.

Нагадаємо, у липні в Польщі з рейсу до Хорватії зняли групу жінок, які летіли на дівич-вечір і влаштували дебош.

У червні двох пасажирок із Білорусі заарештували за недисципліновану поведінку під час польоту з Варшави до Ханьї та за напад на поліцейського.