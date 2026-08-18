У Німеччині винесли вирок українцеві, що планував підпали на користь РФ

Молодого українця засудили в Німеччині до тюремного ув’язнення – він нібито планував підпали на користь Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Вищий регіональний суд Штутгарта призначив українцеві покарання у вигляді одного року та трьох місяців позбавлення волі.

Під час оголошення вироку та на початку роз’яснення обставин справи суд не коментував особу підсудного чи конкретні звинувачення.

Двох інших підсудних-українців було виправдано.

Чоловіків затримали в Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау у травні минулого року. Згідно з розслідуванням Федеральної прокуратури, вони нібито брали участь у плані диверсій, спрямованому проти транспортних маршрутів служби доставки посилок.

Чоловіків звинуватили у відправленні в березні 2025 року двох посилок із GPS-трекерами до України через українську поштову службу. За словами генерального прокурора, замовлення нібито було зроблено російською розвідувальною службою – через посередників у українському місті Маріуполь. Метою було зібрати інформацію про маршрути та процедури перевезення оператора кур’єрської служби.

Як зазначається в обвинувальному акті, за версією слідства, наступним кроком мало стати відправлення обвинуваченими посилок із запальними пристроями, які мали б спалахнути під час транспортування. Федеральна прокуратура стверджує, що ці посилки мали "спалахнути в Німеччині або в іншому місці на шляху до не окупованих Росією територій України, завдавши якомога більшої шкоди з метою підриву почуття безпеки населення".

У звинуваченні також зазначається, що троє чоловіків домовилися про відправлення цих посилок. Однак, за даними прокуратури, їх затримали під час підготовки до цих атак.

У своїй завершальній промові федеральний прокурор вимагав для підсудних тюремних термінів від двох років і дев’яти місяців до чотирьох років і трьох місяців. Адвокати захисту вимагали виправдання.

У червні суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з тодішнім британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.

У Литві вирішили передати до суду справи п'яти осіб, двоє з яких – українці, яких звинувачують у спробі теракту на замовлення російської розвідки.