В Германии вынесли приговор украинцу, планировавшему поджоги в интересах РФ

Молодого украинца приговорили в Германии к тюремному заключению – он якобы планировал поджоги в интересах России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Высший региональный суд Штутгарта приговорил украинца к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Во время оглашения приговора и в начале разъяснения обстоятельств дела суд не комментировал личность подсудимого или конкретные обвинения.

Двоих других подсудимых-украинцев оправдали.

Мужчин задержали в Констанце, Кельне и швейцарском кантоне Тургау в мае прошлого года. Согласно расследованию Федеральной прокуратуры, они якобы участвовали в плане диверсий, направленном против транспортных маршрутов службы доставки посылок.

Мужчин обвинили в отправке в марте 2025 года двух посылок с GPS-трекерами в Украину через украинскую почтовую службу. По словам генерального прокурора, заказ якобы был сделан российской разведывательной службой – через посредников в украинском городе Мариуполь. Целью было собрать информацию о маршрутах и процедурах перевозки оператора курьерской службы.

Как отмечается в обвинительном акте, по версии следствия, следующим шагом должна была стать отправка обвиняемыми посылок с зажигательными устройствами, которые должны были вспыхнуть во время транспортировки. Федеральная прокуратура утверждает, что эти посылки должны были "взорваться в Германии или в другом месте на пути к неоккупированным Россией территориям Украины, нанеся как можно больший ущерб с целью подрыва чувства безопасности населения".

В обвинительном заключении также отмечается, что трое мужчин договорились об отправке этих посылок. Однако, по данным прокуратуры, их задержали во время подготовки к этим атакам.

В своей заключительной речи федеральный прокурор потребовал для подсудимых тюремных сроков от двух лет и девяти месяцев до четырёх лет и трёх месяцев. Адвокаты защиты требовали оправдания.

В июне суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанных с тогдашним британским премьером Киром Стармером в мае прошлого года.

В Литве решили передать в суд дела пяти человек, двое из которых – украинцы, обвиняемые в попытке теракта по заказу российской разведки.