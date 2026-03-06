У Литві судитимуть п'ятьох осіб у справі "вибухових" посилок, серед них – українці

У Литві вирішили передати до суду справи п'яти осіб, двоє з яких – українці, яких звинувачують у спробі теракту на замовлення російської розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Генеральна прокуратура Литви та Бюро кримінальної поліції частково завершили розслідування щодо спроби здійснити терористичний акт на замовлення російської розвідки, коли з Литви до інших країн через кур'єрські компанії DHL та DPD були відправлені самозаймисті побутові прилади, що ледь не спричинило катастрофічних наслідків.

Заступник генерального прокурора Артурас Урбеліс зазначив, що загалом у справі є 16 підозрюваних, але прокурори вирішили відокремити справу щодо 5 обвинувачених і передати матеріали до суду.

Всі 5 обвинувачених, справи яких передаються до суду, є чоловіками: двоє осіб є громадянами України, один – Росії, один – Литви, а один має подвійне громадянство Росії та Литви. Литовцем є Александрас Шурановас, який і відправив самозаймальні посилки.

Вік обвинувачених дуже різний: одному з них 23 роки, іншому 24, третьому 62, четвертому 69 і п'ятому 53.

"Це тяжкі злочини, за які передбачені покарання до 10 років", – сказав прокурор Урбеліс, додавши, що під час розслідування кілька осіб співпрацювали зі слідчими і вони звільнені від кримінальної відповідальності.

19 липня 2024 року з Литви було відправлено чотири посилки, в яких були самозаймальні пристрої. Пристрої були заховані в масажних подушках для шиї, в яких були встановлені електронні механізми, призначені для активації вибухових пристроїв. У відправленнях додатково були вкладені матеріали, метою яких було посилити запальний ефект. Вибухові та запальні пристрої, допоміжні матеріали були привезені з Росії.

Перша посилка, що працювала за заздалегідь запрограмованим електронним таймером, загорілася в аеропорту Лейпцига рано вранці 20 липня, безпосередньо перед завантаженням вантажу на літак DHL, що здійснював рейс Литва-Лейпциг-Велика Британія.

Друга загорілася в ніч 21 липня в вантажному фургоні DPD, що їхав через Польщу.

Посилка, що прибула до Великої Британії, загорілася в складі DHL у Бірмінгемі приблизно через добу, також вночі.

Четверта посилка, що перевозилася вантажним наземним транспортом DPD, не загорілася через несправність пристрою. Після її дослідження було встановлено механізм вибухово-запальних пристроїв і оцінено ступінь небезпеки.

В результаті підпалів у Лейпцигу було завдано збитків на суму 126 тис. євро, у Бірмінгемі – на суму 399 тис. євро, а в Польщі – на суму 61 тис. євро. Загальний збиток становить 587 тис. євро.

Ці дії розглядаються як терористичний акт, який намагалися здійснити на замовлення російської військової розвідки, хоча російські розвідники, які організували цей напад, не встановлені.

У всіх державах встановлено 22 підозрюваних: з них 5 осіб передано до суду в Литві, ще 5 осіб судять у Польщі, 5 підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

У вересні у Литві оголосили про викриття групи осіб, що планували чотири теракти у різних країнах Європи.

ЗМІ ще раніше повідомили, що слідство бачить ознаки причетності спецслужб Росії до інцидентів.