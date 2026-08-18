У Німеччині блок Мерца все більше відстає від ультраправих

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, свідчать результати опитування YouGov.

28% респондентів проголосували б за "АдН", якби федеральні вибори відбулися наступної неділі. ХДС/ХСС разом набирають 20%.

Таким чином, "АдН" випереджає ХДС/ХСС на вісім процентних пунктів.

У порівнянні з попереднім опитуванням YouGov від 14 липня результати альянсу ХДС/ХСС залишилися без змін. Натомість "АдН" додала один процентний пункт, тим самим збільшивши свою перевагу над ХДС/ХСС.

"Зелені" також покращили свій показник на один пункт – до 15%, досягнувши найкращого результату за останній рік. Востаннє "Зелені" набирали 15% в опитуванні YouGov у січні 2025 року.

Рейтинг СДПН залишається незмінним на рівні 12% і зараз відстає від "Зелених" на три процентні пункти – це найбільший розрив у цьому опитуванні з жовтня 2022 року.

Рейтинг "Лівої партії" залишається незмінним на рівні 12%, так само як і рейтинг ВДП – 5%. Альянс Сари Вагенкнехт втратив один процентний пункт і має 3%.

Таким чином, опитування YouGov збігається з результатами кількох останніх опитувань, які показують чітке лідерство "АдН" над ХДС/ХСС. В опитуванні Insa "АдН" також лідирує з 28,5 відсотками, значно випереджаючи ХДС/ХСС, які разом набрали 20,5 відсотків. Отже, розрив також становить вісім процентних пунктів.

Подібну картину показує й останнє опитування ARD Deutschlandtrend, проведене Infratest dimap минулого тижня. Там "АдН" також набрала 28 відсотків, що є найвищим результатом, який коли-небудь фіксував цей берлінський інститут. За даними Infratest dimap, ХДС/ХСС з результатом 21 відсоток лише трохи перевищує показники YouGov та Insa.

Опитування Deutschlandtrend також виявляє зміни в ставленні до взаємодії з "АдН". 27% респондентів виступають за налагодження співпраці з цією партією. 32 % хочуть вирішувати питання співпраці в кожному конкретному випадку окремо. 37% категорично відкидають будь-яку співпрацю.

У рамках поточного опитування YouGov з 14 по 17 серпня 2026 року було опитано 1744 виборців, які мають право голосу. Результати були опубліковані 18 серпня.

Нагадаємо, суд у німецькій землі Саксонія-Ангальт постановив, що членство в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" може бути підставою для відмови у ліцензії на володіння вогнепальною зброєю.

Останні опитування свідчать, що "Альтернатива для Німеччини" залишається найпопулярнішою політсилою у регіоні.