В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, свидетельствуют результаты опроса YouGov.

28% респондентов проголосовали бы за "АдГ", если бы федеральные выборы состоялись в следующее воскресенье. ХДС/ХСС вместе набирают 20%.

Таким образом, "АдГ" опережает ХДС/ХСС на восемь процентных пунктов.

По сравнению с предыдущим опросом YouGov от 14 июля результаты альянса ХДС/ХСС остались без изменений. Зато "АдГ" прибавила один процентный пункт, тем самым увеличив своё преимущество над ХДС/ХСС.

"Зелёные" также улучшили свой показатель на один пункт – до 15%, достигнув лучшего результата за последний год. В последний раз "Зелёные" набирали 15% в опросе YouGov в январе 2025 года.

Рейтинг СДПГ остается неизменным на уровне 12% и сейчас отстает от "Зеленых" на три процентных пункта – это самый большой разрыв в этом опросе с октября 2022 года. Рейтинг "Левой партии" остается неизменным на уровне 12%, так же как и рейтинг ВДП – 5%. Альянс Сары Вагенкнехт потерял один процентный пункт и имеет 3%.

Таким образом, опрос YouGov совпадает с результатами нескольких последних опросов, которые показывают четкое лидерство "АдГ" над ХДС/ХСС. В опросе Insa "АдГ" также лидирует с 28,5 процентами, значительно опережая ХДС/ХСС, которые вместе набрали 20,5 процента. Таким образом, разрыв также составляет восемь процентных пунктов.

Аналогичную картину показывает и последний опрос ARD Deutschlandtrend, проведенный Infratest dimap на прошлой неделе. Там "АдГ" также набрала 28 процентов, что является самым высоким результатом, который когда-либо фиксировал этот берлинский институт. По данным Infratest dimap, ХДС/ХСС с результатом 21 процент лишь немного превышает показатели YouGov и Insa.

Опрос Deutschlandtrend также выявляет изменения в отношении к взаимодействию с "АдГ". 27% респондентов выступают за налаживание сотрудничества с этой партией. 32 % хотят решать вопрос о сотрудничестве в каждом конкретном случае отдельно. 37 % категорически отвергают любое сотрудничество.

В рамках текущего опроса YouGov с 14 по 17 августа 2026 года было опрошено 1744 избирателя, имеющих право голоса. Результаты были опубликованы 18 августа.

Напомним, суд в немецкой земле Саксония-Ангальт постановил, что членство в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" может служить основанием для отказа в выдаче лицензии на владение огнестрельным оружием.

Последние опросы показывают, что "Альтернатива для Германии" остаётся самой популярной политической силой в регионе.