У Польщі напали на двох дітей через українську мову – консульство

Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що у польському Бидгощу двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою.

Про це дипломатичне представництво повідомило у Facebook, пише "Європейська правда".

За даними дипмісії, нападу зазнали 14-річна дівчина та 12-річний хлопець. Зазначається, що чоловік і жінка ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм на ґрунті національної нетерпимості.

Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство.

"Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин", – йдеться у заяві.

​Генеральне консульство України в Гданську наголосило, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих.

Також зазначається, що після інциденту до поліції подали заяву. Правоохоронці наразі розшукують осіб, причетних до нападу.

У консульстві наголосили, що фізичному здоров'ю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони "перенесли сильний емоційний стрес".

"​Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", – додали у дипломатичній місії.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів у Польщі різко зросла кількість нападів на українців. Зокрема 8 серпня писали, що у польському Кракові 39-річний чоловік, який грубо ображав двох осіб української національності, самостійно з’явився до поліцейського відділку і був затриманий.

Також депутат Європарламенту, колишній кандидат на посаду мера Варшави Тобіаш Бохенський заявив, що якщо партія "Право і Справедливість" прийде до влади – то забезпечить депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі на законних підставах.

В МВС Польщі заявили, що такі заяви – це популізм.

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