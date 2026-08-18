Туск: нападение на украинских детей в Быдгоще – это антипольское деяние

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к мужчине и женщине, напавшим на украинских детей в городе Быдгощ, призвав их сдаться полиции.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Туск заявил, что потрясён очередной информацией об агрессивном поведении двух человек в Быдгоще по отношению к детям из Украины на игровой площадке.

"Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не всё – ни с украинской, ни с польской стороны – в порядке, мы это осознаем, но нападение на детей – это антипольское действие. Мы, как поляки, всегда очень гордились тем, как относимся к своим детям и к детям, ищущим у нас убежища", – сказал премьер.

По его словам, такие действия – абсолютно недопустимы и наносят вред Польше.

"Этих двух "смелых" граждан, напавших на 12-летнего и 14-летнего ребёнка, разыскивают. У меня для них есть сообщение. До конца недели вас задержат. Для вас будет гораздо лучше, можете спросить у знакомого юриста, если вы обратитесь в полицию ещё сегодня. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда в конце недели, после задержания, вы будете отвечать за содеянное. Вот такой бесплатный, искренний юридический совет с моей стороны", – подчеркнул глава польского правительства.

Двое детей из Украины, 14-летняя девочка и её 12-летний брат, подверглись нападению со стороны двух взрослых на детской площадке в Быдгоще. Инцидент произошёл в пятницу, 14 августа, недалеко от железнодорожного вокзала.

Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило, что агрессоров спровоцировало то, что дети общались на украинском языке. В отношении брата и сестры было совершено физическое насилие: взрослые выкрутили им руки и сломали игрушки. Нападавшие угрожали и обзывали детей.

Воеводское управление полиции в Быдгоще сообщило, что на территории города правоохранители задержали двух человек. Это 46-летняя женщина и 34-летний мужчина. Как говорится в сообщении, задержанные могут быть причастны к инциденту, и в настоящее время ведутся следственные действия с их участием.

Отметим, что в течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев. В частности, 8 августа сообщалось, что в польском Кракове 39-летний мужчина, который грубо оскорблял двух человек украинской национальности, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.

Также депутат Европарламента, бывший кандидат на пост мэра Варшавы Тобиаш Бохенский заявил, что если партия "Право и Справедливость" придет к власти – то обеспечит депортацию украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше на законных основаниях.

В МВД Польши заявили, что такие заявления – это популизм.

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