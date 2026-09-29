Трамп заперечив, що пропонував Ірану послаблення санкцій в обмін на ядерні поступки

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що він готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені іранські кошти в обмін на конкретні поступки Тегерана щодо його ядерної програми.

Про це він написав у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США прокоментував матеріал видання Axios, заявивши, що він "нічого не пропонував" іранській стороні.

Трамп звинуватив журналістів у поширенні фейкових новин та "синдрому ненависті", закликавши їх видалити цю інформацію.

"Axios щойно опублікував статтю про те, що "Трамп" запропонував Ірану скасування санкцій та розморожування коштів. Це неправда. Я нічого їм НЕ пропонував! Стаття Axios, як і більшість інших, є ФЕЙКОМ, який використовується лише для того, щоб задовольнити їхній "синдром ненависті до Трампа". Вони повинні негайно відкликати цю фейкову статтю!", – написав глава Білого дому.

Згідно з інформацією Axios, повідомлення про можливе послаблення санкцій з’явилося на тлі того, як посередники з Катару та Пакистану цього тижня знову намагаються досягти угоди між двома країнами.

Зазначається, що пропозиція дає надію на дипломатичний прорив після того, як Трамп відхилив останню пропозицію Ірану.

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Трамп раніше висловив упевненість, що його країна виграє конфлікт з Іраном "дуже скоро".