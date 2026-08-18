Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з главою МЗС Бельгії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево вони обговорили "практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці".

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Коментуючи зустріч з Прево, Зеленський вказав, що Бельгія значно допомогла Україні зі зміцненням бойової авіації, "і ми цінуємо готовність підтримувати і надалі".

"Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше. Україна також готова ділитися своїм досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які з нами від початку війни: зараз наші команди працюють над текстом Drone Deal, і ми обговорили потенційні дати для підписання", – наголосив він.

Зеленський подякував Бельгії за понад 1,1 мільярда євро підтримки, вже виділених цього року, підтримку нашого руху в ЄС та повну солідарність з Україною.

Нагадаємо, в ході візиту до Києва Прево, коментуючи питання конфіскації заморожених російських активів, наголосив, що усі можливі ризики мають спільно розділити країни ЄС.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.