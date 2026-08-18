Зеленский рассказал, о чем шла речь на его встрече с главой МИД Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево они обсудили "практически все направления двустороннего и многостороннего сотрудничества".

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своём Х.

Комментируя встречу с Прево, Зеленский отметил, что Бельгия оказала Украине значительную помощь в укреплении боевой авиации, "и мы ценим готовность продолжать оказывать поддержку".

"Рассчитываю, что сможем реализовать то, о чем говорили, и защиты от российских ударов станет больше. Украина также готова делиться своим опытом и экспертизой и поддерживать партнеров, которые с нами с начала войны: сейчас наши команды работают над текстом Drone Deal, и мы обсудили потенциальные даты для подписания", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Бельгию за более чем 1,1 миллиарда евро помощи, уже выделенных в этом году, за поддержку нашего движения в ЕС и полную солидарность с Украиной.

Напомним, в ходе визита в Киев Прево, комментируя вопрос конфискации замороженных российских активов, подчеркнул, что все возможные риски должны совместно разделить страны ЕС.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.