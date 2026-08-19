США назвали удар Ізраїлю по сирійській базі "непотрібною ескалацією"

США розкритикували Ізраїль за удар по сирійській військовій базі поблизу турецького кордону, назвавши цю атаку "непотрібною ескалацією".

Про це написав у соцмережі X спеціальний посланник президента США Дональда Трампа у справах Сирії та Іраку Том Баррак, який також обіймає посаду посла США в Туреччині, передає "Європейська правда".

Як пише Euronews, раніше сирійське державне телебачення повідомило, що у вівторок, 18 серпня, було завдано вісім ударів по злітно-посадковій смузі та складських приміщеннях авіабази Абу-Духур, яка розташована приблизно за 70 км від турецького кордону.

Ізраїль, своєю чергою, заявив, що завдав удару по базі, оскільки Сирія начебто була близька до порушення узгодженого "статусу-кво у питаннях безпеки", дозволивши турецьким військам розгорнутися на цій території.

Баррак розкритикував ізраїльські удари, а також назвав їх "непотрібною ескалацією, яка не сприяє регіональній стабільності".

"Тривалі угоди про деескалацію будуються на основі постійного діалогу з усіма зацікавленими країнами та головними учасниками процесу. Сполучені Штати й надалі вважають, що стриманість та діалог є більш конструктивним шляхом. Ми закликаємо всі сторони надавати пріоритет логічному діалогу, а не подальшим військовим інцидентам", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня американський президент Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших бойових угруповань у секторі Гази.

Ізраїль і ХАМАС одразу почали наполягати кожен на своєму щодо того, які кроки мають відбутися першими – чи роззброєння ХАМАС і потім виведення ізраїльських сил, чи навпаки.

Пізніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув план, який підтримував президент США.