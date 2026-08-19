США назвали удар Израиля по сирийской базе "ненужной эскалацией"

США раскритиковали Израиль за удар по сирийской военной базе вблизи турецкой границы, назвав эту атаку "ненужной эскалацией".

Об этом написал в социальной сети Х специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам Сирии и Ирака Том Баррак, который также занимает должность посла США в Турции, передает "Европейская правда".

Как пишет Euronews, ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник, 18 августа, было нанесено восемь ударов по взлетно-посадочной полосе и складским помещениям авиабазы Абу-Духур, расположенной примерно в 70 км от турецкой границы.

Израиль, в свою очередь, заявил, что нанес удар по базе, поскольку Сирия якобы была близка к нарушению согласованного "статус-кво в вопросах безопасности", позволив турецким войскам развернуться на этой территории.

Баррак раскритиковал израильские удары, а также назвал их "ненужной эскалацией, которая не способствует региональной стабильности".

"Долгосрочные соглашения о деэскалации строятся на основе постоянного диалога со всеми заинтересованными странами и ключевыми участниками процесса. Соединенные Штаты по-прежнему считают, что сдержанность и диалог являются более конструктивным путем. Мы призываем все стороны отдавать приоритет конструктивному диалогу, а не дальнейшим военным инцидентам", – добавил он.

Напомним, в конце июля американский президент Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАС и всех других боевых группировок в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС сразу же начали настаивать каждый на своём в отношении того, какие шаги должны быть предприняты первыми – сначала разоружение ХАМАС, а затем вывод израильских сил, или наоборот.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план, который поддерживал президент США.