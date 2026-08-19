Швейцарія слідом за ЄС змінює правила тимчасового захисту для чоловіків-українців

Влада Швейцарії продовжила до 4 березня 2028 року заходи підтримки для осіб, які тікають від війни в Україні, але з обмеженнями.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради (уряду) Швейцарії, передає "Європейська правда".

Федеральна рада ухвалила відповідне рішення на засіданні 19 серпня 2026 року після консультацій із відповідними зацікавленими сторонами.

"Оскільки коротко– та середньострокових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні немає, статус захисту S буде продовжено до березня 2028 року. На думку Федеральної ради, статус захисту S наразі є найкращим рішенням для подальшого ефективного захисту біженців з України та полегшення навантаження на систему надання притулку", – йдеться у повідомленні.

У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна рада перегляне статус захисту S.

Швейцарія тісно координувала свої дії з ЄС щодо статусу захисту S і продовжуватиме це робити, зазначили в уряді. 30 липня 2026 року держави-члени ЄС ухвалили рішення продовжити термін дії тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. Водночас вони вирішили обмежити доступ до нього в межах ЄС.

"Швейцарія юридично не зобов’язана дотримуватися цього рішення Ради ЄС. Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС", – йдеться у повідомленні.

"Відтепер статус S надаватиметься лише особам, які виконують військові обов’язки, що можуть поширюватися на них в Україні", – зазначено в тексті. Обмеження не стосуватимуться громадян України, яким статус S уже надано.

Це нове положення застосовується до всіх нових заяв, поданих з 20 серпня 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

У Чехії повідомляли, що торік в країні вперше оформили тимчасовий захист більше українців-чоловіків, ніж жінок.

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