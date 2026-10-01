НАТО отримає цьогорічну Вестфальську премію миру

Вестфальську премію миру 2026 року присудили Північноатлантичному альянсу.

Про це інформує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Як пише видання, рішення уже отримало хвилю критики через те, що премію миру присудили військовому альянсу. Втім, у журі конкурсу не згодні.

"Ми нагороджуємо НАТО, оскільки надійна безпека є необхідною передумовою миру", – сказав представник журі Райхард Цінканн.

На відміну від попередніх років, цього разу не проводиться паралельна конференція з питань миру, яку влаштовували організатори у 2023 та 2025 роках на додаток до церемонії вручення премії.

До складу комітету, який присуджує премію миру з 1998 року, входять, серед інших, федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, отримає премію в ратуші Мюнстера, а канцлер виголосить промову на честь лауреата.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

А у ЗМІ повідомляють, що США не запросили ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО, зокрема Францію, Велику Британію, країни Балтії.