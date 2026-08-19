Швейцария вслед за ЕС меняет правила временной защиты для мужчин-украинцев

Власти Швейцарии продлили до 4 марта 2028 года меры поддержки для лиц, спасающихся от войны в Украине, но с ограничениями.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета (правительства) Швейцарии, передает "Европейская правда".

Федеральный совет принял соответствующее решение на заседании 19 августа 2026 года после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами.

"Поскольку кратко– и среднесрочных перспектив для длительного прекращения огня в Украине нет, статус защиты S будет продлен до марта 2028 года. По мнению Федерального совета, статус защиты S на данный момент является лучшим решением для дальнейшей эффективной защиты беженцев из Украины и облегчения нагрузки на систему предоставления убежища", – говорится в сообщении.

В случае устойчивой стабилизации ситуации в Украине Федеральный совет пересмотрит статус защиты S.

Швейцария тесно координировала свои действия с ЕС в отношении статуса защиты S и будет продолжать это делать, отметили в правительстве. 30 июля 2026 года государства-члены ЕС приняли решение продлить срок действия временной защиты до 4 марта 2028 года. В то же время они решили ограничить доступ к ней в пределах ЕС.

"Швейцария юридически не обязана следовать этому решению Совета ЕС. Однако Федеральный совет считает, что в интересах Швейцарии согласовать свою практику с практикой ЕС", – говорится в сообщении.

"Отныне статус S будет предоставляться только лицам, выполняющим военные обязанности, которые могут распространяться на них в Украине", – отмечается в тексте. Ограничения не коснутся граждан Украины, которым статус S уже предоставлен.

Это новое положение применяется ко всем новым заявлениям, поданным начиная с 20 августа 2026 года.

Напомним, в конце июля Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, введя нововведение, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

В Чехии сообщали, что в прошлом году в стране впервые оформили временную защиту большему количеству украинцев-мужчин, чем женщин.

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