Сибіга подякував Естонії за заборону транзиту російського та білоруського зерна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення естонського уряду заборонити транзит російського та білоруського зерна своєю територією та закликав інші країни наслідувати цей приклад.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Росія намагається перенаправити власний експорт через європейські порти в той час, коли атакує українську портову інфраструктуру і цивільні судна, ставить під загрозу життя міжнародних екіпажів та намагається зірвати морську торгівлю України в Чорному морі.

Міністр привітав рішення Естонії про заборону транзиту, а також координацію з Литвою та Латвією у цьому питанні. Сибіга закликав інші держави наслідувати приклад Таллінна.

"Росія має відчути наслідки своєї агресії скрізь, де вона шукає доходи та маршрути для її підтримки. Чим більше дверей Європа закриває перед російським бізнесом, тим складніше Москві фінансувати свою війну", – наголосив глава МЗС.

1 жовтня Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ.

Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.

Зокрема Латвія запровадила прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару, а також анонсувала 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку.

Тим часом Литва посилює перевірки російського зерна, що транспортується через порт Клайпеда, щоб визначити, чи не є воно вкраденим з України.