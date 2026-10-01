Єврокомісія судитиметься зі Словаччиною, бо та не впровадила електронну систему для митниці

Європейська комісія прийняла рішення передати справу щодо Словаччини до Суду Європейського Союзу через невиконання вимоги щодо впровадження електронної системи тимчасового зберігання товарів, що перевозяться повітряним транспортом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Електронна система містить інформацію про товари, що не походять із країн ЄС, представлені митним органам та розміщені на тимчасовому зберіганні до їхнього переведення під митну процедуру або реекспорт.

"Словаччина не виконала своїх зобов’язань щодо впровадження електронної системи тимчасового зберігання для повітряного транспорту. 7 травня 2025 року Європейська комісія надіслала Словаччині офіційне попередження, а 11 грудня 2025 року – мотивовану думку. Оскільки Словаччина не виконала відповідних вимог, Європейська комісія тепер передає цю справу до Суду ЄС", – повідомили в інституції.

Відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу та Закону про його виконання, держави-члени були зобов’язані створити та ввести в дію електронну систему тимчасового зберігання для повітряного транспорту до встановленого терміну, який був продовжений до 31 грудня 2023 року. Система дозволяє подавати в електронному вигляді відповідні декларації на тимчасове зберігання товарів, що надходять повітряним транспортом.

Декларація про тимчасове зберігання – це електронний документ, що подається до митних органів для розміщення товарів, що не походять з ЄС, у затвердженому сховищі на строк до 90 днів в очікуванні остаточного застосування митної процедури або реекспорту.

Ця система сприяє підвищенню безпеки та кращому регулюванню внутрішнього ринку, надаючи митним органам можливість відстежувати товари від моменту їх ввезення до ЄС до моменту їх переведення під митну процедуру або реекспорту, кажуть у комісії. Крім того, система підтримує контроль за дотриманням вимог, оскільки митні органи можуть перевіряти діючі заборони та обмеження на рівні ЄС та національному рівні під час перебування товарів на тимчасовому зберіганні.

Нагадаємо, Рада ЄС та Європарламент погодилися переглянути митну систему ЄС, надавши Союзу більш сучасний інструментарій для боротьби з такими тенденціями, як величезне зростання обсягів торгівлі, особливо в електронній комерції.

Раніше суд Європейського Союзу відхилив позови шести угорських університетів, які оскаржували обмеження на отримання фінансування з бюджету ЄС.