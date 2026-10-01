У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

Влада Латвії повідомила у четвер, 1 жовтня, що з червня затримали двох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомила Служба державної безпеки Латвії (СДБ), передає Politico, пише "Європейська правда".

Служба державної безпеки Латвії заявила, що цих двох латвійських громадян підозрюють у збиранні інформації про базу в Адажі – одну з найважливіших військових баз Латвії, де дислокується бригада НАТО в країні, – а також про військові радіолокаційні системи та пересування літаків.

За даними СДБ, затримані збирали інформацію для російської військової розвідки. Один із підозрюваних, як зазначається, навіть використовував приватний літак для проведення розвідки та фотографування бази.

Минулої осені СДБ затримала чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами і передавав інформацію російським спецслужбам.

А наприкінці вересня прокуратура Дюссельдорфа висунула звинувачення проти підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.