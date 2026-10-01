У Туреччині затримали опозиційного мера Мерсіна та ще 58 осіб за підозрою у корупції

Турецька поліція у четвер провела арешти 59 підозрюваних у рамках корупційної справи, пов’язаної з державними тендерами, серед затриманих – мер міста Мерсін від опозиційної Республіканської народної партії Вахап Сечер.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, передає "Європейська правда".

Сечера затримали разом із мерами муніципалітетів Єнішехір та Мезітлі за підозрою у шахрайстві під час проведення державних тендерів. У прокуратурі заявляють, що загальний розмір збитків, завданих державним інтересам у трьох муніципалітетах, перевищив 1,4 млрд турецьких лір.

Крім того, щодо очільника муніципалітету Мезітлі Ахмета Серкана Тунчера, окрім справи про корупцію, проводиться ще одне окреме розслідування.

Тунчер перебуває під слідством за статтею "керівництво збройною злочинною організацією" за звинуваченням у тому, що він нібито організував збройні напади на підприємства осіб, з якими у нього були конфлікти.

Серед цілей нападів, як стверджується, були будівля обласного відділення "Нової партії" та медіаорганізація Çağın Medya.

Розслідування у Мерсіні є новим кроком у рамках безпрецедентних правових репресій проти муніципалітетів, очолюваних опозиційними партіями в Туреччині.

Десятки мерів, зокрема мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого вважають головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах, перебувають у в’язниці в очікуванні суду в рамках корупційних розслідувань.

Опозиція послідовно відкидає звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими.

Нагадаємо, з березня 2025 року мер Стамбула Екрем Імамоглу перебуває у в'язниці, за звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років. Імамоглу звинувачують у корупції та шпигунстві.

У липні 2025 року його окремо засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.

Також варто зазначити, що 21 травня цього року суд в Туреччині скасував результати з'їзду Республіканської народної партії (CHP) 2023 року й таким чином анулював обрання Озгюра Озеля головою ключової опозиційної партії. Натомість суд поновив на посаді колишнього лідера політсили Кемаля Киличдароглу. Це рішення, як очікується, підірве єдність всередині CHP та підважить її шанси кинути виклик блоку Ердогана на виборах.