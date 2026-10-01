У ПАРЄ закликали Росію звільнити з полону українських журналістів

Парламентська асамблея Ради Європи на сесії 1 жовтня закликала звільнити українських журналістів, яких незаконно утримує Російська Федерація.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ПАРЄ.

Асамблея нагадала, що щонайменше 26 журналістів залишаються в російському полоні, де їм загрожують "сфабриковані кримінальні звинувачення, порушення основних прав, тортури та навіть смерть".

Резолюцію прийняли на основі доповіді заступниці голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, голови підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства Парламентської асамблеї Ради Європи Євгенії Кравчук.

У резолюції Асамблея вимагає "негайного звільнення всіх журналістів, затриманих з порушенням міжнародного права". Вона також закликала надати оновлену інформацію про місцеперебування затриманих та забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН до місць утримання.

Парламентарі закликали до притягнення до відповідальності шляхом кримінального переслідування за принципом універсальної юрисдикції або в Міжнародному кримінальному суді. А також – до посилення санкцій проти російських чиновників та керівників місць ув’язнення, відповідальних за порушення. Вони також закликали надавати фінансову підтримку українським журналістам та ЗМІ, а також активізувати міжнародні кампанії для привернення уваги до їхнього становища.

Також Асамблея ухвалила рішення про запровадження щорічного вшанування під час своєї осінньої сесії під назвою "Перемога для Вікторії" (Victory for Victoria) на згадку про українську журналістку Вікторію Рощину, яка загинула в російському полоні.

Днем раніше Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени організації виділити щонайменше 10% своїх коштів, призначених для відбудови України, на реабілітацію та реінтеграцію ветеранів.

Також у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.