Пляжі Європи заполонили отруйні створіння, що нагадують медуз

Пляжі Біскайської затоки у Франції та Іспанії знову зіткнулися з напливом фізалій (португальських військових корабликів) – морських істот, схожих на медуз, з довгими отруйними щупальцями.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Свою назву ці істоти отримали через те, що їхні прозорі блакитні, фіолетові або рожеві надуті гребені нагадують вітрила португальських військових кораблів XVIII століття.

Їхні колючі отруйні щупальця простягаються на глибину до 30 метрів під поверхнею океану.

Останніми тижнями влада регіонів, розташованих уздовж Біскайської затоки в Атлантичному океані, попереджала, що цей вид, який зазвичай мешкає в тропічних водах, почав з’являтися на європейських пляжах.

Уздовж широкого французького атлантичного узбережжя португальські кораблики почали з’являтися щороку, а не раз на сім-вісім років, зазначила Ельвіра Антаджан, яка досліджує зоопланктон у державному океанографічному інституті Ifremer в Аркашоні.

"Ми бачимо їх дедалі більше. Ми трохи збентежені", – сказала вона.

За словами дослідниці, протягом останніх двох років також спостерігалися масові навали дрібніших екземплярів, які, ймовірно, є молодими португальськими корабликами. Підвищення температури в Північній Атлантиці та Біскайській затоці може сприяти їхньому розмноженню в цьому регіоні.

На початку цього місяця влада Аркашона на короткий час заборонила купання на головному пляжі міста через появу португальських корабликів.

На баскському узбережжі Франції за останні два тижні було зафіксовано понад 1 000 випадків укусів цих істот.

Баскське місто Сан-Себастьян на півночі Іспанії та французький регіон Атлантичні Піренеї також опублікували попередження, а на деяких пляжах підняли білі прапори з фіолетовими малюнками, щоб попередити плавців про небезпеку.

Укус португальського кораблика зазвичай не є смертельно небезпечними, але приблизно 10 відсотків укушених потребують лікування в лікарні. Серед інцидентів цього літа – випадок, коли молода жінка отримала шрами на обличчі, а також випадок, коли досвідченого рятувальника врятували колеги після того, як він зіткнувся з однією з цих істот під час ранкового плавання.

Кожен португальський кораблик складається з колонії клонів, які спільно забезпечують плавання, полювання на здобич та розмноження, іноді переміщаючись групами, що налічують понад 1 000 особин.

За даними Королівського товариства охорони дикої природи (Royal Society of Wildlife Trusts), останніми роками цих істот помічали у Великій Британії аж на півночі, у графстві Камбрія.

Повідомляли також, що у Балтійському морі та озерах на північному узбережжі Німеччини поширилися потенційно токсичні синьо-зелені водорості.

А на початку серпня на найбільшій АЕС Франції зупинили роботу три реактори через навалу медуз.