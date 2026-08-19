Пляжи Европы заполонили ядовитые существа, напоминающие медуз

Пляжи Бискайского залива во Франции и Испании вновь столкнулись с наплывом физалий (португальских корабликов) – морских существ, похожих на медуз, с длинными ядовитыми щупальцами.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Своё название эти существа получили из-за того, что их прозрачные голубые, фиолетовые или розовые надутые гребни напоминают паруса португальских военных кораблей XVIII века.

Их колючие ядовитые щупальца простираются на глубину до 30 метров под поверхностью океана.

В последние недели власти регионов, расположенных вдоль Бискайского залива в Атлантическом океане, предупреждали, что этот вид, обычно обитающий в тропических водах, начал появляться на европейских пляжах.

Вдоль обширного французского атлантического побережья португальские медузы начали появляться ежегодно, а не раз в семь-восемь лет, отметила Эльвира Антаджан, которая исследует зоопланктон во французском государственном океанографическом институте Ifremer в Аркашоне.

"Мы видим их всё чаще. Мы немного обеспокоены", – сказала она.

По словам исследовательницы, в течение последних двух лет также наблюдались массовые нашествия более мелких особей, которые, вероятно, являются молодыми португальскими корабликами. Повышение температуры в Северной Атлантике и Бискайском заливе может способствовать их размножению в этом регионе.

В начале этого месяца власти Аркашона на короткое время запретили купание на главном пляже города из-за появления португальских корабликов.

На баскском побережье Франции за последние две недели было зафиксировано более 1 000 случаев укусов этих существ.

Баскский город Сан-Себастьян на севере Испании и французский регион Пиренеи-Атлантические также опубликовали предупреждения, а на некоторых пляжах подняли белые флаги с фиолетовыми рисунками, чтобы предупредить купающихся об опасности.

Укус португальской лодочки обычно не является смертельно опасным, но примерно 10 процентов укушенных нуждаются в лечении в больнице. Среди инцидентов этого лета – случай, когда у молодой женщины остались шрамы на лице, а также случай, когда опытного спасателя спасли коллеги после того, как он столкнулся с одним из этих существ во время утреннего плавания.

Каждый португальский кораблик состоит из колонии клонов, которые совместно обеспечивают плавание, охоту на добычу и размножение, иногда перемещаясь группами, насчитывающими более 1 000 особей.

По данным Королевского общества охраны дикой природы (Royal Society of Wildlife Trusts), в последние годы этих существ замечали в Великобритании даже на севере, в графстве Камбрия.

Сообщалось также, что в Балтийском море и озерах на северном побережье Германии распространились потенциально токсичные сине-зелёные водоросли.

А в начале августа на крупнейшей АЭС Франции остановили работу трёх реакторов из-за нашествия медуз.