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У Франції півтори тисячі людей зібрались на рейв-вечірку попри ризик пожежі

Новини — Неділя, 2 серпня 2026, 10:51 — Ольга Ковальчук

Близько 1500 осіб взяли участь у несанкціонованій рейв-вечірці в французькому муніципалітеті Обіньї, попри ризик пожежі та заборону місцевої влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Рейв-вечірка, яка розпочалася в ніч з п'ятниці на суботу, змусила поліцію організувати операцію з безпеки на землі та в повітрі – у суботу над цим районом літав гелікоптер.

У п'ятницю префектура департаменту Де-Севр заборонила "всі святкові зібрання музичного характеру, окрім тих, що офіційно оголошені або дозволені".

"Ми справді стурбовані. Пожежники та жандарми департаменту Де-Севр мобілізовані для боротьби з пожежами, зокрема в департаменті Жиронда. Цей захід несе реальні ризики для здоров’я та виникнення пожежі", – заявили в префектурі.

Молоді люди віком від 20 до 30 років веселилися в купальних костюмах, танцюючи та співаючи на сільськогосподарській ділянці, розташованій поблизу лісу, з вогнегасниками, розставленими з усіх боків.

Представник організаторів фестивалю визнав, що на вечірці циркулювали важкі наркотики. Він запевнив, що у них є "люди, навчені справлятися з цим". На плакатах пропонувалися до продажу різні наркотики з вказаними цінами (кетамін, кокаїн, ЛСД).

Нагадаємо, у травні у Франції на території військового полігону поблизу міста Бурж кілька днів тривала вечірка, попри заборону місцевої влади.

Подібні нелегальні вечірки є поширеним явищем для багатьох країн Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються.

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Франція
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