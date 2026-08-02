Во Франции полторы тысячи человек собрались на рейв-вечеринку, несмотря на риск пожара

Около 1500 человек приняли участие в несанкционированной рейв-вечеринке во французском муниципалитете Обиньи, несмотря на риск пожара и запрет местных властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Рейв-вечеринка, начавшаяся в ночь с пятницы на субботу, вынудила полицию организовать операцию по обеспечению безопасности на земле и в воздухе – в субботу над этим районом летал вертолёт.

В пятницу префектура департамента Де-Севр запретила "все праздничные собрания музыкального характера, кроме тех, которые официально объявлены или разрешены".

"Мы действительно обеспокоены. Пожарные и жандармы департамента Де-Севр мобилизованы для борьбы с пожарами, в частности в департаменте Жиронда. Это мероприятие несет реальные риски для здоровья и возникновения пожара", – заявили в префектуре.

Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет веселились в купальных костюмах, танцуя и поя на сельскохозяйственном участке, расположенном вблизи леса, с огнетушителями, расставленными со всех сторон.

Представитель организаторов фестиваля признал, что на вечеринке циркулировали тяжелые наркотики. Он заверил, что у них есть "люди, обученные справляться с этим". На плакатах предлагались к продаже различные наркотики с указанными ценами (кетамин, кокаин, ЛСД).

Напомним, в мае во Франции на территории военного полигона недалеко от города Бурж несколько дней продолжалась вечеринка, несмотря на запрет местных властей.

Подобные нелегальные вечеринки являются распространенным явлением во многих странах Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются их разгонять, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда те расходятся.