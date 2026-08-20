ЗМІ: затриманий у справі "Північних потоків" був членом знімальної групи фільму про цю диверсію

Володимир Журавльов, якого 19 серпня затримали у Хорватії у справі підриву "Північних потоків", був зареєстрований як член знімальної групи фільму про цю диверсію.

Про це повідомило хорватське видання Index, пише "Європейська правда".

Напередодні німецьке видання LTO вже писало, що Журавльова затримали у Пулі під час зйомок голлівудського фільму про підрив "Північних потоків" у 2022 році. Йдеться про фільм "Острів зміїний" за участю голлівудських зірок Шона Пенна та Едріена Броуді. Режисер – американський кінорежисер Даг Лайман.

За даними видання Index, Журавльова затримали в готелі, де він проживав разом зі знімальною групою та був зареєстрований як її член, але під вигаданим ім’ям.

Хорватська Пула під час зйомок виступає в ролі локації, пов’язаної з Балтійським морем. Сюжет фільму пов’язаний із реальними подіями підриву газопроводів у Балтійському морі у 2022 році.

У центрі сюжету – команда українських водолазів під прикриттям, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі ескалації напруженості між Росією та Україною.

20 серпня слідча суддя Окружного суду в Пулі обрала Журавльову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Восени 2025 року Журавльов вже був затриманий у Польщі на підставі європейського ордера на арешт від Німеччини у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки". Однак Окружний суд у Варшаві не погодився видати його німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.