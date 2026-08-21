Білорусь вирішила закрити своє посольство у Фінляндії

Рада міністрів Білорусі вирішила закрити посольство країни у Фінляндії.

Про це йдеться у переліку рішень уряду Білорусі, а також пише фінське видання HS, передає "Європейська правда".

У рішенні Ради міністрів Білорусі, яке датоване 20 серпням та підписане прем’єр-міністром країни Александром Турчиним, йдеться про те, що посольство Білорусі у Фінляндії буде закрите з 1 вересня.

Уряд Білорусі також зазначив, що постанова від січня 2011 року про відкриття посольства на території Фінляндії має бути визнана "такою, що втратила чинність".

Міністерство закордонних справ Фінляндії підтвердило цю інформацію фінському виданню. Посольство Білорусі розташоване в Гельсінках, воно акредитоване в Данії, тобто також представляє Білорусь у Данії.

Зазначимо, білоруське посольство у Словаччині закрилось у вересні 2023 року, причому публічно такий крок не пояснювався.

Водночас у вересні 2025 року до Мінська після пʼяти років перерви повернувся посол Словаччини Йозеф Мігаш, відомий тим, що його особисто нагородив Александр Лукашенко.

Також у листопаді 2025 року уряд Білорусі розпорядився відкрити посольство у Словаччині.