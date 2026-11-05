Прем'єр Британії обіцяє не запрошувати Путіна на саміт G20 наступного року

Британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що правитель РФ Владімір Путін не братиме участі у саміті лідерів країн G20 наступного року, який прийматиме Британія.

Про це він сказав у коментарі виданню The Economist, пише "Європейська правда".

На запитання журналіста про те, чи буде Путін запрошений до участі в зустрічі лідерів держав G20 у 2027 році, очільник британського уряду відповів "ні".

При цьому Бернем пообіцяв надавати військову та фінансову підтримку Україні доти, доки триватиме війна країни з Росією, і заявив про готовність направити британські війська до складу майбутніх миротворчих сил, якщо буде досягнуто угоди про завершення бойових дій.

Заява про незапрошення Путіна на майбутній саміт G20, який відбудеться у 2027 році у Манчестері, пролунала на противагу діям адміністрації США. Вашингтон офіційно запросив російського правителя взяти участь в зустрічі лідерів у "Групі двадцяти" у Маямі наступного місяця.

Президент США Дональд Трамп допустив, що може запросити свого українського візаві Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Маямі.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що можлива участь очільника Кремля Владіміра Путіна у саміті G20 у Маямі у грудні може створити ризик легітимізації повернення Росії на міжнародні форуми в той час, коли триває війна в Україні.