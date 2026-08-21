У Варшаві затримали грузина, який зупинив урядове авто і виліз на нього

У Варшаві 41-річний грузин змусив зупинитися автомобіль, що належить Міністерству фінансів, а потім заліз на нього і пройшов по ньому.

Про це завив представник столичного управління поліції Якуб Пациняк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Інцидент стався у четвер ввечері на вулиці Новий Світ поблизу варшавського кругового перехрестя імені генерала Шарля де Голля.

41-річний грузин, йдучи посередині проїжджої частини, змусив зупинитися автомобіль марки Audi. Як повідомив старший інспектор Якуб Пациняк, "з попередніх висновків" випливає, що це був автомобіль Міністерства фінансів.

В автомобілі, за даними ЗМІ, перебувала колишня заступниця міністра фінансів Ганна Майщик.

"З точки зору поліцейських процедура в такому випадку завжди однакова", – запевнив він, додавши, що служби зобов’язані втручатися та діяти згідно з встановленими інструкціями незалежно від того, хто перебуває в автомобілі. Як він зазначив, ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали співробітники підрозділу превенції. Наразі щодо нього проводяться подальші заходи. На момент події чоловік був тверезий.

За повідомленнями RMF FM, грузин перебуває в Польщі на законних підставах.

Поліцейський також зазначив, що затриманий нібито вчинив "низку правопорушень", створюючи загрозу для себе та інших. Як він перерахував, чоловік йшов посередині проїжджої частини та не дотримувався сигналів світлофора.

Щодо залізання на автомобіль Міністерства фінансів, також виникла "підозра у скоєнні злочину, пов’язаного з пошкодженням майна".

Раніше мер італійського міста Комо Алессандро Рапінезе запровадив заборону на їзду на велосипедах у історичному центрі міста після того, як його збив велосипедист.

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