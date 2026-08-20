Мер італійського Комо заборонив велосипеди в центрі: каже, що його збив "один із цих монстрів"

Мер італійського міста Комо Алессандро Рапінезе запровадив заборону на їзду на велосипедах у історичному центрі міста після того, як його збив велосипедист.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Заборона, яка набере чинності з вересня, поширюється на близько 30 вулиць і означає, що велосипедисти – як на електровелосипедах, так і на звичайних – муситимуть зійти з велосипеда та пройти ці ділянки пішки.

Рапінезе одразу ж опинився під шквалом критики: групи місцевих мешканців та політики з різних політичних таборів звинуватили його у веденні особистої помсти.

Активісти розпочали збір підписів під петицією з вимогою скасувати це правило, а велосипедисти планують у середині вересня проїхати на своїх велосипедах зазначеними вулицями на знак протесту.

"Мене звинувачують у тому, що я вжив цього заходу, бо мене збив електровелосипед – це, звичайно, правда. Люди діють, виходячи зі свого власного досвіду, і я знаю, як це – потрапити під колеса одного з цих монстрів", – сказав мер, захищаючи своє рішення.

Велосипедист збив мера у червні, коли той виходив із мерії – як на іронію, одразу після того, як його виконавча влада провела засідання, присвячене обговоренню заходу щодо обмеження руху в центрі міста. Особу винуватця не встановлено.

Рапінезе заявив, що заборона була необхідною для забезпечення громадської безпеки, особливо в місці, переповненому туристами.

Критики стверджують, що деякі з вулиць, на які поширюється заборона, є найширшими в центрі міста й забезпечують зручний маршрут до озера Комо, а заборона на велосипеди позбавляє людей можливості користуватися недорогим та екологічним видом транспорту.

Цей захід особливо вплине на кур’єрів та власників магазинів, які залежать від них у питаннях постачання товарів. Деякі критики зазначають, що мер мав би зосередити увагу на боротьбі з безвідповідальною поведінкою, а не на криміналізації велосипедистів.

Нагадаємо, у Туреччині губернатор провінції Ардахан Мехмет Фатіх Чічеклі, який захоплюється велоспортом, опинився в епіцентрі несподіваної політичної бурі, коли його звільнили з посади після того, як у мережі широко поширилися його фотографії у велосипедних лосинах.

Повідомляли також, що у Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.